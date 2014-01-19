طولان ' يصاب بالإعياء '

اعتذر حلمي طولان المدير الفني للزمالك عن عدم حضور المؤتمر الصحفي عقب تعادل الفريق الأبيض مع حرس الحدود بهدف لمثله في الدوري الممتاز.

تقدم محمد إبراهيم للزمالك من ركلة جزاء، وتعادل أحمد صافي لحرس الحدود في الشوط الثاني.

وبعد المباراة حضر عبد الحليم علي المدرب العام للزمالك المؤتمر الصحفي، لكن مراقب اللقاء محمد السكران رفض.

وصرح السكران للصحفيين بأن اللائحة تنص على حضور المدير الفني للمؤتمر ولا أحد سواه.

وأرسل طولان رسالة لمراقب المباراة يؤكد فيها إصابته بالإعياء، ما يمنعه من حضور المؤتمر.

وقرر السكران أن يقام المؤتمر فقط بحضور أبو طالب العيسوي من جانب حرس الحدود.