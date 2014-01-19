احتفالا بعيد الغطاس.. "القرموطي" يأكل القلقاس والقصب على الهواء مباشرة

كتب : محمد شريف منذ 26 دقيقة

احتفل الإعلامي جابر القرموطي بعيد الغطاس على الهواء مباشرة، وذلك بأكل القلقاس والقصب في برنامجه وأمام المشاهدين.

وأشار القرموطي خلال برنامج "مانشيت"، إلى أن المصريين كافة، مسيحيين ومسلمين، يحتفلون بهذه المناسبة على السواء.

واستطرد الإعلامي أن "مصر احتفلت منذ أسبوعين بعيد الميلاد المجيد والمولد النبوي الشريف، وستحتفل بكل الأعياد بالرموز؛ لأنها تعبير رمزي لا يسيء لأي دين".

واختتم القرموطي تصريحاته مؤكدًا أن الهدف من أي احتفال مسيحي أو مسلم هو تقوية صلة الرحم وجعل علاقتنا بالله قوية.