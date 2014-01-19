أخبار عاجلة

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية -
ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري -
سعد الصغير «أوكا و أورتيجا أهبل و أعبط اتنين في الدنيا» -
كيفية علاج قشرة الشعر -
د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي

Google+ Print
محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية الشقيقة الذي وصل الى البلاد في زيارة قصيرة ..


> وتم خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومجمل الأوضاع التي تهم المنطقة انطلاقاً مما تقتضية العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين من تنسيق وتشاور مستمرين.


> وفي نهاية الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ..أنه انسجاما مع موقف البلدين الشقيقين الثابت والداعم لحقوق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد جرائم النظام السوري .. يرحبان بقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالمشاركة في محادثات مؤتمر (جنيف 2) ويؤكدان في الوقت نفسه أن الهدف من مؤتمر (جنيف2) هو وضع حد لمعاناة الشعب السوري من خلال إحداث تحول سياسي حقيقي لا دور لنظام الأسد فيه وذلك تنفيذاً لما جاء في إعلان (جنيف1) وخطاب الدعوة الموجه من الأمين العام للأمم المتحدة والذي حظي بدعم المجتمع الدولي وأكد فيه مواقف الدول الداعمة للشعب السوري كما جاء في إعلان لندن 2013م وباريس 2014م.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً