محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية السعودي

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي وصل الى البلاد في زيارة قصيرة ..



> وتم خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومجمل الأوضاع التي تهم المنطقة انطلاقاً مما تقتضية العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين من تنسيق وتشاور مستمرين.



> وفي نهاية الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ..أنه انسجاما مع موقف البلدين الشقيقين الثابت والداعم لحقوق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد جرائم النظام السوري .. يرحبان بقرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالمشاركة في محادثات مؤتمر (جنيف 2) ويؤكدان في الوقت نفسه أن الهدف من مؤتمر (جنيف2) هو وضع حد لمعاناة الشعب السوري من خلال إحداث تحول سياسي حقيقي لا دور لنظام الأسد فيه وذلك تنفيذاً لما جاء في إعلان (جنيف1) وخطاب الدعوة الموجه من الأمين العام للأمم المتحدة والذي حظي بدعم المجتمع الدولي وأكد فيه مواقف الدول الداعمة للشعب السوري كما جاء في إعلان لندن 2013م وباريس 2014م.