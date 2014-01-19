اختتام النسخة الغزية من "أراب جوت تالنت"

اختتمت في غزة مؤخراً آخر حلقات النسخة الغزية من برنامج "أراب جوت تالنت" حيث تم تتويج نجم البرنامج الفتى الفلسطيني محمود مبروك كنجم لبرنامج "وتر المواهب"، والذي انطلقت فعالياته منذ ثلاثة أشهر.

فقد استطاع المتسابق الفتى محمود مبروك (15) عااًم اقتناص لقب نجم القطاع في الموسم الأول من برنامج وتر المواهب، متفوقاً في ذلك على المتسابقين الـ 14 في الحلقة النهائية من البرنامج، وفي حفل مميز ضم 1400 متفرج.

وكانت 14 موهبة في مجالات الشعر والغناء والإلقاء والرسم والراب والأكروبات والتمثيل والرقص الفلكلوري تنافست خلال الحلقة النهائية التي أقيمت على مسرح أحد المنتجعات على شاطيء بحر غزة.