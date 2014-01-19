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Sarkozy مسؤول عن فضيحة Hollande

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Sarkozy مسؤول عن فضيحة Hollande Sarkozy مسؤول عن فضيحة Hollande

يرجّح المساعدون والمقربون من الرئيس François Hollande أن الرئيس السابقNicolas Sarkozy هو وراء الفضيحة التي أثيرت حول علاقته بالممثلة الفرنسية Julie Gayet.

وحسب ما جاء في صحيفة " Sunday Telegraph"، يعتقد المساعدون أن أجهرة الأمن هي التي سربت خبر لقاء الرئيس François بالممثلة Gayet في إحدى شقق باريس، وذلك لأن الرئيس Sarkozy ما زال يحتفظ بنفوذ قوي داخل هذه الأجهزة.

من جهة أخرى ألقى الرئيس Hollande خطاباً في مدينة Tulle في فرنسا حول المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في قصر Elysee يوم الثلاثاء حول قضايا تخص الاقتصاد والأعمال في البلاد، وأمر الصحافيين بعدم توجيه أي سؤال يتعلق بشؤونه الخاصة وبالإشاعات التي طالته مؤخراً.

 

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