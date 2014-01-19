بالفيديو| أحمد حلمي: السينما عندي مثل "صيد السمك" وأستعد لتراب الماس

كتب : محمد شنح ومحمود معوض منذ 41 دقيقة

قال النجم الكوميدي أحمد حلمي، خلال حفل تكريم مجلة "دير جست"، إن عمله في السينما هواية واستمتاع أكثر من مجرد عمل ينتظر الانتهاء منه، مشبهًا ذلك بـ"صيد السمك"، مهما يعدّي الوقت على الصياد، وهو بيحب الصيد هيكون مستمتع ومبسوط.

وأضاف حلمي، خلال تصريحات خاصة "للوطن"، أنه يجهز الآن لعمل فني جديد مأخوذ عن رواية "تراب الماس"، مشيرًا إلى أنه سيبدأ في التصوير قريبًا.

وتابع حلمي حديثه، "عشقنا للكوميديا يفوق أي عشق، نحب مشاهدة الأعمال المضحكة، لا أستطيع أن أحرم الجمهور من مثل هذا الشيء، أحاول دائمًا البحث عن مواضيع أمسك بيها العصا من المنتصف، أقدم بها موضوعًا يحبه الناس ويمسهم، وفي نفس الوقت يضحكهم".