القناة يفوز على بتروجيت .. واتحاد الشرطة يتعادل مع طلائع الجيش بالدوري

فاز فريق القناة بهدف مقابل لاشىء على ضيفه بتروجيت ، في المبارة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على إستاد الإسماعيلية في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للدوري الممتاز .

> وقد أحرز هدف فريق القناة والمباراة الوحيد ، اللاعب محمد سعيد قبل نهاية اللقاء ، ليرتفع رصيد القناة إلى 8 نقاط يحتل بها المركزالثالث جدول ترتيب المجموعة ، بينما توقف رصيد بتروجيت عند 10 نقاط ويأتى في الصدارة .

وفي مباراة أخرى أقيم اليوم ضمن نفس المجموعة ، تعادل فريق اتحاد الشرطة مع ضيفه طلائع الجيش بدون أهداف في المبارة التى جمعتهما على إستاد اتحاد الشرطة بالعباسية، ليرتفع رصيد الشرطة إلى 6 نقاط في المركز الخامس ، كما رفع الجيش رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن.

أ ش أ