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القناة يفوز على بتروجيت .. واتحاد الشرطة يتعادل مع طلائع الجيش بالدوري

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القناة يفوز على بتروجيت .. واتحاد الشرطة يتعادل مع طلائع الجيش بالدوري القناة يفوز على بتروجيت .. واتحاد الشرطة يتعادل مع طلائع الجيش بالدوري

بتروجيت

فاز فريق القناة بهدف مقابل لاشىء على ضيفه بتروجيت ، في المبارة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على إستاد الإسماعيلية في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية للدوري الممتاز .
> وقد أحرز هدف فريق القناة والمباراة الوحيد ، اللاعب محمد سعيد قبل نهاية اللقاء ، ليرتفع رصيد القناة إلى 8 نقاط يحتل بها المركزالثالث جدول ترتيب المجموعة ، بينما توقف رصيد بتروجيت عند 10 نقاط ويأتى في الصدارة .

وفي مباراة أخرى أقيم اليوم ضمن نفس المجموعة ، تعادل فريق اتحاد الشرطة مع ضيفه طلائع الجيش بدون أهداف في المبارة التى جمعتهما على إستاد اتحاد الشرطة بالعباسية، ليرتفع رصيد الشرطة إلى 6 نقاط في المركز الخامس ، كما رفع الجيش رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن.

أ ش أ

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