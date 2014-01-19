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المصممون يستعدون لعرض أفضل ما لديهم في أسبوع الموضة للأزياء الراقية

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المصممون يستعدون لعرض أفضل ما لديهم في أسبوع الموضة للأزياء الراقية المصممون يستعدون لعرض أفضل ما لديهم في أسبوع الموضة للأزياء الراقية

اليوم تفتتح عروض أسبوع الموضة للأزياء الراقية الكوتور لموسم ربيع وصيف 2014 في باريس والتي ستستمر لمدة 5 لتتبعها عروض ألتا روما الساحرة في إيطاليا.
في هذه الأيام يتنافس المصممون لعرض أفضل وأرقى مالديهم وتحتفل عواصم الموضة ومتابعي الأزياء بأجمل الإطلالات خلال حضورهم لهذه العروض . ولا نستطيع أن نخفي حماسنا حيث ننتظر عروض عدد من المصممين العرب الكبار مثل إيلي صعب وزهير ومراد والمصممة المغربية التي انضمت مؤخراً الى مصممي الكوتور المحترفين بشرى جرار.
تابعي معنا تفاصيل العروض وأخبارها أولاً بأول على حسابات سيدتي نت في مواقع التواصل الإجتماعي وكوني مطلعة على الجديد
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