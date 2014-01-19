محمد صبحي ووزير التعليم في ضيافة رئيس الجمهورية

كتب : أحمد البهنساوي منذ 45 دقيقة

استقبل المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بمقر رئاسة الجمهورية، ظهر اليوم، الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والفنان محمد صبحي، وذلك من أجل بحث تطوير منظومة التعليم في مصر، لاسيما فيما يتعلق بتوفير وتطوير الأبنية التعليمية، وفي إطار المشاركة المجتمعية لتذليل العقبات ومواجهة مشكلات التعليم في مصر.

كان الفنان محمد صبحي قد عرض قيام مؤسسته الخيرية ببناء خمسين مدرسة في المناطق المحرومة من التعليم، وذلك إسهامًا في مبادرة وزير التعليم التي تستهدف بناء ثلاثة آلاف مدرسة تجريبية نموذجية على مدار ثلاث سنوات.

وقد وجه الرئيس وزير التعليم بمتابعة هذه المبادرة المحمودة بالتنسيق والتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بغية اختيار المناطق الأكثر حرمانًا وحاجة لبناء هذه المدارس، مثمنا جهود الفنان المصري ومبادرته للمشاركة في مشروع "مصر التحدي" الذي يعالج مشكلات الأطفال المتسربين من التعليم، والذي طرحته وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث تتم إعادة تأهيلهم، إما بإرجاعهم إلى المسار التعليمي أو تعليمهم حرفة تساعدهم على الحياة.

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم أن استراتيجية تطوير منظومة التعليم لا تستهدف فقط الأبنية التعليمية، وإنما تمتد لتشمل أيضًا تطوير المناهج الدراسية لحذف الحشو والإطالة؛ مما يخفف على كاهل الطلاب ويتيح لهم الفرصة للقراءة والتحليل والمناقشة، وبما يفعل الجانب التطبيقي والعملي، بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

وأكد الوزير أن التعليم الفني سينال قسطًا غير مسبوق من الاهتمام بناء على تعليمات الرئيس، وذلك من خلال تطوير منظومة التعليم الفني، وربطها بالمصانع وسوق العمل، بغية تدريب الطلاب وخلق فرص العمل الملائمة لهم بعد إتمام دراستهم.

وتوجه الفنان محمد صبحي بالشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه ووعيه بالدور الاجتماعي والتنموي للفنان المصري، مشيرًا إلى أنه ينخرط حاليًا في برنامج تطوير العشوائيات الذي تنفذه مؤسسة "معًا"، والذي يستهدف في مرحلته الأولى إنشاء مدينة كبرى مكونة من 5300 وحدة سكنية تستوعب سكان سبع عشوائيات.

وأعرب الرئيس، خلال اللقاء، عن أهمية منح الشباب الدعم اللازم ارتباطًا بهذا المشروع، سواء على مستوى إنشاء المشروع وما يحققه من فرص عمل، أو على مستوى المستفيدين منه بعد إتمامه. وقد أثنى الرئيس على الفكر العلمي الذي تأسس عليه المشروع، وما تضمنه هذا الأخير من خدمات لسكانه كدار للمسنين ومدارس متنوعة ابتدائية وإعدادية وثانوية فنية، ومسرح وسينما، ضمن خدمات أخرى، واعدًا الفنان محمد صبحي بدعم ومساندة هذا المشروع الوطني وتذليل ما قد يعترضه من عقبات.

وفيما يتعلق بمبادرة وزارة التعليم لإنشاء ثلاثة آلاف مدرسة، اقترح صبحي تغيير شكل المدارس المقرر بناؤها خلال السنوات الثلاث القادمة، مشيرًا إلى أهمية استعادة النشاط المدرسي، وبناء مسارح وملاعب وقاعات للرسم والفنون التشكيلية، بكل مدرسة لتخريج طلاب لديهم ابداع فني وقدرات بدنية، مضيفًا أنه في حال إطلاق مبادرات لتعاون طلاب المدارس والجامعات الخاصة بسداد مبالغ رمزية، فمن المتوقع حصول المشروع على تبرعات ضخمة.

كما تطرق صبحي أثناء اللقاء إلى إقامة ما يسمى بـ"مسابقة المسرح المدرسي"، التي تقدم المدارس من خلالها المسرحيات التي اعتادت تقديمها في آخر العام الدراسي، ووعد بتخصيص مكافأة مالية كبيرة للمدرسة الفائزة في المسابقة، وأشاد صبحي في نهاية اللقاء بالاهتمام الذي توليه مؤسسة الرئاسة لتطوير منظومة التعليم في مصر، واعتبارها التعليم خطة قومية، لاسيما بعد أن أطلق الرئيس الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم.