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حسام عيسى يشهد إطلاق مبادرة لمشاركة رجال الأعمال بالتنمية المجتمعية

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حسام عيسى يشهد إطلاق مبادرة لمشاركة رجال الأعمال بالتنمية المجتمعية حسام عيسى يشهد إطلاق مبادرة لمشاركة رجال الأعمال بالتنمية المجتمعية

شهد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى اليوم "الأحد" إطلاق مبادرة مشاركة رجال الأعمال فى التنمية المجتمعية بمجمع بولارس الدولى بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر بهدف تفعيل دور رجال الأعمال فى دعم مشروعات تنمية المجتمع، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ومشاركة عدد من رجال الأعمال من ودول أخرى.

وأكد الوزير على أن التعليم الفنى هو المصدر الرئيسى لدفع عجلة الاقتصاد فى البلاد، وأن رجال الأعمال يجب أن يكونوا جزءاً فى آلية تطوير منظومة التعليم الفنى، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل المجلس القومى للتعليم الفنى فى مصر وسيتم تمثيل رجال المجتمع المدنى من المستثمرين فى هذا المجلس لمشاركتهم فى تطوير المناهج والمقررات بالمعاهد الفنية والتى يمكن أن تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن المعاهد الفنية فى مصر تواجه أزمة حقيقية ولا تؤدى إلى تخريج فنيين مهرة، مؤكداً أنه سيتم تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى مجال التعليم الفنى مثل ألمانيا واليابان وتركيا وماليزيا وكوريا لوضع خطط إستراتيجية لتطوير التعليم الفنى.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فرحات على ضرورة الربط بين المؤسسات الصناعية والتعليم الفنى وذلك من خلال تدريب طلاب المعاهد الفنية بالمصانع لرفع مستوى الخريجين وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة فى سوق العمل فى كافة المجالات، مشيراً إلى ضرورة إنشاء تخصصات جديدة تشمل الطاقة الشمسية وتحلية المياه.

وقد تفقد الدكتور حسام عيسى مع نخبة من رجال الأعمال عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
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