تونسيون يحتجون على الدستور أمام التأسيسي

كتب : محمد حسن عامر الأحد 19-01-2014 17:03

نظم عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في تونس ومواطنون، والتحقت بهم حركة "تمرد" وقفة احتجاجية اليوم، أمام المجلس الوطني التأسيسي، للتعبير عن رفضهم لمشروع الدستور التونسي الحالي، واعتبر المحتجون أن مشروع الدستور الحالي هو دستور للإخوان فقط، ويؤسس لدولة إخوانية ديكتاتورية. وكان من بين المتظاهرين أساتذة جامعيين ومدرسي تعليم ابتدائي. والتحقت بهم حركة "تمرد" بعد وقفة أخرى كانت لها أمام فندق "قمرت" الواقع بالضاحية الشمالية للعاصمة "تونس"، احتجاجاً على عقد اجتماع للتنظيم الدولي للإخوان، وفق تأكيداتهم.