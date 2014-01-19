بالفيديو و الصور.. تشييع جنازة الأديب البورسعيدي قاسم عليوة

شيع المئات من أبناء بورسعيد اليوم عقب صلاة الظهر جنازة الأديب قاسم عليوة أحد أعلام بورسعيد المرموقة .

وحضر الجنازة شعراء و كتاب و أدباء بورسعيد و لفيف من محبيه و أصدقاءه الذين رافقوه في دربه و كفاحه البطولي ,وقال البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق أن الراحل كان قيمة كبيرة وواحداً ممن أرثوا مبادئ الحرية و روائي و أديب ترك تراثاً جميلاً و رائعاً لأجيال قادمة .

وكان الراحل ،قد لفظ أنفاسه الأخيرة في الدقيقة الأولي من بداية اليوم الجديد الأحد 18 يناير متأثراً بمزيف داخلي في المخ دخل على أثره في غيبوبة استمرت ثمانية أيام .

ويعد قاسم مسعد عليوة، أحد الكتاب والروائيين الكبار الذين صدر له العديد من المجموعات القصصية والروايات وساهم بشكل فعال في معظم المؤتمرات التي نظمتها الثقافة واتحاد الكتاب لأكثر من ثلاثين عاماً متواصلة ،كما يعتبر من القامات الإبداعية الكبيرة بإقليم القناة وسيناء ومصر.

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