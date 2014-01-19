جبهة الجزائر الجديدة تعلن مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام اليوم الأحد عن مشاركة حزبه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أنه "لم يتم الحسم بعد فيما إذا سيتم تقديم مرشح باسم الحزب أم سيتم اختيار مرشح توافقى".

وأوضح بن عبد السلام فى ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أن المجلس الوطنى لجبهة الجزائر الجديدة قرر اللجوء إلى خيارين وهما: إما أن يتم الإجماع على مرشح الرئاسيات باسم الحزب أم أنه سيتم اختيار مرشح توافقى مشيرًا إلى أن الفصل بين الخيارين سيكون السبت المقبل.

وأضاف رئيس جبهة الجزائر الجديدة أن اختيار المرشح التوافقى سيكون من ضمن الأحزاب السياسية أو من الشخصيات التى ستحظى بالإجماع مشيرًا إلى أن جبهة الجزائر الجديدة متفتحة على كل الخيارات.

وقال فى هذا السياق إن المجلس الوطنى للحزب بصدد إجراء اتصالات مع الأحزاب والشخصيات السياسية التى تلتقى مع جبهة الجزائر الجديدة فى الرؤى للفصل فى المسألة، مضيفًا أن البرنامج الانتخابى سيتم تحديده بعد اختيار المرشح.

>