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اجتماع للجنة الثنائية لمراقبة الحدود الجزائرية المالية فبراير المقبل

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اجتماع للجنة الثنائية لمراقبة الحدود الجزائرية المالية فبراير المقبل اجتماع للجنة الثنائية لمراقبة الحدود الجزائرية المالية فبراير المقبل

كشف وزير الأمن فى مالى العقيد سادا ساماكى الذى يزور الجزائر حاليا برفقة رئيس مالى، اليوم الأحد، عن اجتماع مجموعة من خبراء اللجنة الثنائية لمراقبة الحدود الجزائرية-المالية الأسبوع الأول من شهر فبراير لدراسة مشاكل الأمن على الحدود المشتركة بين البلدين.

وأوضح الوزير المالى فى تصريحات له اليوم الاثنين عقب لقائه وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيزله أنه سيتم كذلك خلال هذا الاجتماع الذى سيعقد بالجزائر دراسة المشاكل المتعلقة بالتنمية فى المنطقة، مؤكدا أنه تم التطرق أيضا خلال هذا اللقاء إلى التعاون الثنائى بين الوزارتين.

من جهته، أوضح بلعيز أن اللقاء كان فرصة للتحدث حول العديد من المسائل، لاسيما المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية والتعاون بين البلديات والولايات المجاورة وكذلك التعاون فى مجال الأمن وتأمين وحصانة الحدود الجزائرية المالية.

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