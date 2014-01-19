الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من استمرار أعمال العنف فى سبها الليبية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن قلقها العميق من استمرار أعمال العنف فى مدينة سبها، التى أدت إلى وقوع خسائر فى الأرواح والممتلكات.

> ودعت البعثة - فى بيان لها اليوم الأحد إلى الوقف الفورى للاشتباكات المسلحة، مؤكدةً دعمها للجهود الرامية إلى إعادة الهدوء وحقن الدماء وضمان الأمن فى هذه المدينة وفى سائر الجنوب الليبى.

> وحثت البعثة كافة الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واعتماد الوسائل السلمية لحل الخلافات.

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