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برلمان ليبيا: سيتم تجديد الثقة للحكومة إذا لم يكتمل نصاب سحب الثقة

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برلمان ليبيا: سيتم تجديد الثقة للحكومة إذا لم يكتمل نصاب سحب الثقة برلمان ليبيا: سيتم تجديد الثقة للحكومة إذا لم يكتمل نصاب سحب الثقة

قال عمر حميدان الناطق باسم المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) إن المؤتمر استهل جلسته الصباحية اليوم ، بمناقشة البند الأول المتعلق بمناقشة المذكرة المقدمة من 72 عضوا من أعضاء المؤتمر بشأن التصويت على سحب الثقة من ، وتشكيل حكومة أزمة.
> وأضاف حميدان فى تصريح له اليوم ، أن الجلسة الصباحية رفعت للتشاور بين الكتل فى هذا الصدد ، وإذا اكتمل النصاب،سيتم التصويت على سحب الثقة من الحكومة ، وإذا لم يكتمل فسيعد ذلك تجديدا للثقة فى الحكومة.

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