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"الأغذية والدواء" توافق على تحليل جينى جديد لعلاج مشكلات النمو للأطفال

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"الأغذية والدواء" توافق على تحليل جينى جديد لعلاج مشكلات النمو للأطفال "الأغذية والدواء" توافق على تحليل جينى جديد لعلاج مشكلات النمو للأطفال

وافقت "هيئة الأغذية والدواء"الأمريكية على تطبيق أول تحليل جينى من نوعه والذى يمكن مسح الشفرة الوراثية للطفل وتفسير التغيرات الجينية المحتملة للتأخير فى النمو أو الإعاقة الذهنية.

وأوضحت الهيئة الأمريكية أن الاختبار يمكن من خلاله تحديد التغيرات فى الصبغيات أو ما يعرف "بالكروموسومات" المرتبطة باضطراب متلازمة "داون" ومتلازمة "دى جورج" والعاهات الخلقية الأخرى.

ويعد هذا الاختبار هو الأول من نوعه الذى يعمل على توفير أداة تشخيصية إضافية لعلاج الأطفال الذين يعانون من مشاكل وعاهات خلقية عجز الطب الحديث الكشف المبكر عنها أو إيجاد علاج فعال له.

وعلى الرغم من ذلك أكدت الهيئة على ضرورة أن تجرى نتائج التحليل الجديد جنبا إلى جنب مع غيرها من أساليب التشخيص التقليدية.

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