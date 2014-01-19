وزير الداخلية يجتمع مع مساعدية لوضع خطة تأمين المواطنين في احتفالات 25 يناير

عقد اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، اجتماعا، عصر اليوم الأحد، اجتماعاً مع مساعدى الوزير، والقيادات الأمنية، لمتابعة تنفيذ خطة تأمين احتفال الشعب المصرى بذكرى ثورة يناير وإحتفالات عيد الشرطة.

وفى بداية الاجتماع، استعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين الإحتفالات الشعبية وإجهاض أية مخططات تحاول إفسادها.

وشدد الوزير على ضرورة إحكام الرقابة وتكثيف الدوريات الأمنية وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق والميادين.

ووجه وزير الداخلية بتسيير دوريات راكبة مسلحة فى الطرق والمحاور الرئيسية والدائرية وبين المحافظات والمدن، مدعومة بمجموعات للتدخل السريع من قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة وعناصر البحث الجنائى.

ووجه وزير الداخلية بتفعيل أقصى معدلات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية خاصةً السجون وأقسام ومراكز الشرطة، مشدداً على مراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أية محاولات للإعتداء عليها وإتخاذ مواقع علوية وجانبيه مسلحة بأسلحة كثيفة النيران وتعزيز خدمات الأمن المركزى المعينة على تلك المنشآت.

وحذر وزير الداخلية من أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدى على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة، مشدداً على أن وزارة الداخلية سوف تتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أياً من تلك المحاولات.