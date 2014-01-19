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حسام عيسى يشهد إطلاق مبادرة لمشاركة رجال الأعمال بالتنمية المجتمعية

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حسام عيسى يشهد إطلاق مبادرة لمشاركة رجال الأعمال بالتنمية المجتمعية حسام عيسى يشهد إطلاق مبادرة لمشاركة رجال الأعمال بالتنمية المجتمعية

حسام عيسى

 

شهد الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي اليوم “الأحد” إطلاق مبادرة مشاركة رجال الاعمال فى التنمية المجتمعية بمجمع بولارس الدولي بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر بهدف تفعيل دور رجال الاعمال فى دعم مشروعات تنمية المجتمع، وذلك بحضور الدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ومشاركة عدد من رجال الأعمال من ودول أخرى.

وأكد الوزيرعلى أن التعليم الفني هو المصدر الرئيسي لدفع عجلة الاقتصاد فى البلاد، وأن رجال الأعمال يجب أن يكونوا جزءاً فى آلية تطوير منظومة التعليم الفني، مشيراً الى أنه سيتم تشكيل المجلس القومي للتعليم الفني فى مصر وسيتم تمثيل رجال المجتمع المدني من المستثمرين في هذا المجلس لمشاركتهم في تطوير المناهج والمقررات بالمعاهد الفنية والتي يمكن أن تتوافق مع إحتياجات سوق العمل.
> وأضاف أن المعاهد الفنية فى مصر تواجه أزمة حقيقية ولا تؤدي إلى تخريج فنيين مهرة، مؤكداً أنه سيتم تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في مجال التعليم الفني مثل المانيا واليابان وتركيا وماليزيا وكوريا لوضع خطط استراتيجية لتطوير التعليم الفني.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد فرحات على ضرورة الربط بين المؤسسات الصناعية والتعليم الفني وذلك من خلال تدريب طلاب المعاهد الفنية بالمصانع لرفع مستوى الخريجين وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة فى سوق العمل فى كافة المجالات، مشيراً إلى ضرورة إنشاء تخصصات جديدة تشمل الطاقة الشمسية وتحلية المياة.
> وقد تفقد الدكتور حسام عيسى مع نخبة من رجال الأعمال عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

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