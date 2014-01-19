علماء الأزهر يطالبون بالاقتداء بسيرة النبى الكريم فى العفو والإصلاح

دعا علماء الأزهر المشاركين فى الندوة الثانية للجامع الأزهر تحت عنوان "من كان يحب رسوله فلا يؤذى أمته" إلى الاقتداء بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم فى العفو والإصلاح وكف الأذى عن الغير.

وأكد العلماء أن النبى صلى الله عليه وسلم تحمل من الإيذاء فى سبيل نشر الدعوة الإسلامية ما لم يتحمله غيره، ومع ذلك كان أجود الناس فى العفو عمن ظلمه، مؤكدين "أننا أحوج ما نكون هذه الأيام إلى الاقتداء بالهدى النبوى الذى أرسى القيم والمثل العليا للمبادئ الإنسانية التى أقامت أعظم وأرقى حضارة إنسانية".

وحذر العلماء- فى بيان لهم اليوم الأحد- من مغبة الاعتداء على الناس بأى شكل من الأشكال حتى لا يتعرض فاعله لعقاب الله عز وجل، مطالبين الجميع بعدم التعرض للغير ولو بنظرة قد تؤذيه، مطالبين بالعمل على حماية وطنهم، وأن يحافظوا على أمنه وسلامته، وأن يناهضوا كل فكر مغشوش، أو شائعة مغرضة أو محاولة استقطاب البعض لمصلحة أصحاب الأهواء المشبوهة، عن طريق الفكر الصحيح المستند إلى الكتاب والسنة.

> وأكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر فى كلمته على ضرورة أن يفتخر المسلمون فى كافة أنحاء الأرض بانتمائهم للإسلام وأن يبرهنوا بأفعالهم على صدق عقيدتهم، فصدق الإيمان لا يتوقف عند الأقوال فقط، وأن يترجموا سماحة الإسلام ووسطيته التى نهت عن إيذاء الناس حتى لو خالفونا الرأى.

> كما أكد أن الشريعة الإسلامية فيها من التشريعات ما لا يوجد له مثيل فى أى تشريع أو قانون وضعى.

> وحذر وكيل الأزهر من مغبة الوقوع فى الأذى، خاصة إيذاء المسلم لدينه ووطنه، مشددا على أن خلق الرحمة فى الإسلام امتد ليشمل الرحمة بالحيوان وعدم إيذائه، مطالبا جميع المصريين بإعلاء فضيلة العفو والإصلاح.

> وأكد الدكتور أسامة الأزهرى مدرس الحديث بجامعة الأزهر أن مصر تمر بمرحلة تحتاج منا جميعا إلى دعم مسيرتها، والتئام صفوف شعبها حتى تعود لمكانتها الطبيعية، مؤكدا أن المنهج الأزهرى يقوم على صيانة الأوطان ونشر العمران وإكرام الإنسان.

> وطالب الأزهرى أبناء الوطن أن يكونوا عيوناً ساهرة لحماية وطنهم، وأن يتضامنوا فى درء أى خطر يتهددهم وأن يتكاتفوا جميعاً عن بكرة أبيهم وبلا استثناء على حفظ الوطن واستقراره، ودفع الأذى وكف الظلم، وأن يكونوا يداً على من سواهم، بغض النظر عن عقائدهم فيجب أن يتعاونوا جميعاً مسلمين وغير مسلمين.

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