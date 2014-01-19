20 إطلالة لمعت على السجادة الحمراء لحفل "SAG Awards"

أقيم قبل ساعات قليلة حفل توزيع جوائز "SAG Awards"، حيث اجتمع نجوم السينما والتلفاز على السجادة الحمراء، وشاهدنا أجمل الإطلالات من النجمات المتألقات، وكالعادة نعرض عليك أجمل ما شاهدنا على تلك السجادة الحمراء، لتحاكي أناقة النجمات، وتستوحي منها ما يتناسب مع إطلالتك.

اختارت الممثلة Sofia Vergara فستاناً فضياً براقاً بقصة السمكة من المصممة Donna Karan بعد أن اختارت لوكاً مغايراً في حفل "Golden Globes " الأسبوع الماضي، وقد نسقت الفستان مع عقد ملفت لتحصل على طلة براقة بامتياز.

من ناحية أخرى تألقت Sandra Bullock بفستان لماع باللون الأخضر من "Lanvin"، وافتقدت طلتها بريق المجوهرات فيما عدا سواراً ذهبياً ناعماً.

لم تنل إطلالة النجمة Cate Blanchett إعجاب المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث اختارت تصميماً غريباً أخفى معالم جسمها، وقد تهورت الممثلة الحامل Kerry Washington بإرتداء "Crop Top " أو توب قصير من "Prada" يظهر بطنها، ولم تحصل بذلك على استحسان الجمهور.

لفتنا تكرار اللون الكحلي الجميل في عدة إطلالات، منها: إطلالة Kelly Osbourne بفستان من "Zac Posen "، واللوك الملكي الرائع الذي اختارته الممثلة الجميلة Amy Adams على السجادة الحمراء للحفل.

كما شاهدنا العديد من الإطلالات باللون البنفسجي الأنيق باعتباره لون العام 2014، مثل: إطلالة Giuliana Rancic بفستان من باسل سودا، و Oprah بفستان أنيق ذي أكمام طويلة، وقد لفتنا كذلك اتجاه النجمات إلى اختيار الأقمشة البراقة أو اللماعة، وهو ما يمكن أن تلاحظيه في الصور أعلاه.

شاهدي إطلالات النجمات في حفل "SAG Awards 2014 "، واختاري الإطلالات الأجمل بينها.

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