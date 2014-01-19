هذا ما تقدمه دار Gucci للربيع والصيف المقبلين

جاءت مجموعة دار غوتشي Gucci لربيع وصيف هذا العام على غير ما يتوقعه البعض، فهي رياضية المزاج، ولكن بقصّات غير مألوفة وتقويرات كبيرة جداً وشقوق طويلة. أما الخامات فهي مشبّكة وخفيفة، وتشفّ عما تحتها؛ وهذا ما يجعل المجموعة أكثر قرباً من قلوب الشابات الصغيرات، خصوصاً الباحثات عن الجديد والمثير واللافت للنظر. وقد ضمت المجموعة عدداً كبيراً من القطع المستوحاة من ثوب "الكيمونو" الياباني المصنوع من الحرير، مع حاشية من الجلد، وفساتين الكوكتيل ذات الخصور المنخفضة التي تصل إلى ما دون الركبة، والقمصان الهفهافة برقبة على شكل رقم سبعة، والأخرى الثقيلة (سويتشيرت) مع سراويل عريضة بخطوط رياضية ومعاطف خفيفة ميتاليكية. ولعلّ أهمّ ما يميّز هذه المجموعة هي الألوان المزجّجة اللمّاعة التي تشبه انعكاسات ألوان الديسكو على زجاج صقيل، ومنها الخوخي والذهبي والزمردي والياقوتي وألوان الطاووس: الزرقاء والبرونزية على أرضية سوداء. وأما الاكسسوارت فقد شملت الحقائب المشرشبة بألوان البنفسجي والأسود والأحمر، والأحذية الجلدية التي تصل إلى الكاحل. وفي تعليقها على المجموعة، قالت مصممة الدار "فريدا جيانيني": "لقد اعتمدنا الملابس الرياضية كنقطة بداية، وانطلقنا منها لابتكار تصاميم أنثوية تحمل بصمة "غوتشي"، التي نعبّر عنها من خلال المهارة الحرفية والزخرفة الناعمة المستوحاة من رسومات "إرتيه Erté". وأضافت قائلة: "لقد حرصت على أن أقدم مجموعة ديناميكية، أحترم من خلالها إرث الدار و"الدي أن إي" الخاصة بها".

وإليك بعضاً ممّا جاء في هذه المجموعة الضاجّة بالألوان والزخارف، والتي سترسم بعضاً من ملامح موضة الربيع والصيف المقبلين.

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