السيسي يوجه التحية لرجال القوات المسلحة على جهودهم في تأمين الإستفتاء



> وجه الفريق أول الفتاح السيسى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى الشكر لقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة علي الجهد الذي بذلوه لتأمين ارادة الملايين من أبناء الشعب المصري خلال الاستفتاء علي الدستور، مؤكدين للعالم حجم العلاقة الراسخة بين الشعب وقواتة المسلحة الباسلة .

جاء ذالك فى بيان نشره المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك “، واضاف يأتى ذلك في الوقت الذي بدأ أكثر من 160 ألف ضابط وصف وجندى من ابناء القوات المسلحة في العودة الي مناطق تمركزهم بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بعد انتهاء المهام المكلفين بها في تأمين عدد 30317 لجنة إنتخابية وحماية الاهداف والمنشأت الحيوية ، وسط اشادة عربية ودولية واسعة النطاق بنجاح الشعب المصري في إستعادة المسار الديمقراطى وتنفيذ أولى خطوات خارطة المستقبل .

وقد اعربت العديد من التيارات والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدنى عن إعتزازهم بالدور الذي قامت بة القوات المسلحة في تأمين الناخبين وحماية اللجان خلال عملية الاستفتاء والتي عكست مستوى الوعي الثقافى والسياسى والاجتماعى للشعب المصرى وإرتباطة الوثيق بقواتة المسلحة وإرادتة الحرة في إستكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية الحديثة .

كما أعربت الجنة العليا للأنتخابات عن تقديرها لجهود القوات المسلحة في تسهيل مهمة القضاة وتأمين نقلهم إلى المناطق النائية والمنعزلة لأنجاح عملية الاستفتاء، وعبر المواطنين عن إعتزازهم وتقديرهم العميق للدور الوطنى لرجال القوات المسلحة والشرطة وحرصهم على تقديم كافة التيسيرات خاصة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة للأدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر .

وكانت المنطقة المركزية العسكرية قد شاركت باكثر من 46.400 ضابط وصف ومجند لتأمين عملية الاستفتاء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا، كما شارك اكثر من 35.480 ضابط وصف ومجند من الجيش الثانى الميدانى فى تأمين الاستفتاء بمحافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية وشمال سيناء .

كما قام اكثر من13.600 ضابط وصف وجندى من الجيش الثالث الميداني بتأمين عملية الإستفتاء فى محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الاحمر ، و10 ألاف ضابط وجندى من المنطقة الغربية العسكرية لتأمين عملية الاستفتاء بمحافظة مطروح وشاركت المنطقة الشمالية العسكرية بقوات تتجاوز 35.300 ضابط وصف وجندى في تأمين العملية الانتخابية بنطاق مسئوليتها داخل محافظات الأسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وذلك بالتعاون مع القوات البحرية كما قامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية مدعومة بعناصر من اجهزة القيادة لعامة للقوات المسلحة بتأمين عملية الاستفتاء بمحافظات اسيوط وسوهاج واسوان وقنا والاقصر والوادي الجديد بقووات تصل إلى [15.500] ضابط وضابط صف وجندى .

كما شاركت القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود وعناصر من حدات الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية في معاونة التشكيلات التعبوية كأحتياطات قريبة من خلال 4576 دورية ونقطة ثابتة ومتحركة ، وتنظيم مئات الطلعات الجوية للأستطلاع والمراقبة الجوية في محيط اللجان بجميع محافظات الجمهورية .

> بروح معنوية عالية بدأت الوحدات والتشكيلات في استعادة كفائتها القتالية والفنية لتنفيذ كافة الانشطة والالتزامات التدريبية المكلفة بها ، وتأمين الأهداف الاستراتيجية والحيوية والمجرى الملاحى لقناة السويس وحماية حدود الدولة البرية والساحلية علي كافة الإتجاهات ، بما لمسه رجال القوات المسلحة من رصيد كبير للثقة والاعتزاز من ابناء الشعب المصري بكافة طوائفة لدورهم التاريخى والوطنى في حماية المواطنين وصون ارادتهم ومستقبلهم .