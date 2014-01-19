“الطيب” يقرر تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالأزهر اعتبارا من أول يناير

قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين بالأزهر اعتبارا من أول يناير الحالى .

وذكر بيان لمشيخة الأزهر اليوم أنه تقرر منح المعينين على درجات دائمة والمتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة من غير المخاطبين بالقانون رقم “156″ لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتابعين للمناطق الأزهرية والمعاهد علاوة الحد الأدنى وذلك اعتبارا من أول يناير وفق الجدول المعلن وفق الدرجة الوظيفية لكل معلم .

كما قرر منح شاغلى وظائف التعليم بالأزهر وما يقابلها علاوة مقابل الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وذلك بفئات مقطوعة وذلك اعتبارا من أول يناير.

واشترط القرار أن يكون المعلم قائما بالعمل وبذل مجهودا واشترط القرار استحقاق صرف العلاوة أن يكون المعلم معتمدا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلا لإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 92 مكرر “2″ من القانون رقم “156″ لسنة 2007 وما يقابلها ويعتبر المعلم المساعد متعاقدا معه وفقا لأحكام مواد القانون وأن يكون متميزا وساهم لرفع مستوي الأداء وأن يكون المعلم حاصلا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين وألا يكون قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو حرك فى حقه الدعوى الجنائية وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبيا لأكثر من 5 أيام فى السنة التى يتقاضى فيها هذه العلاوة .