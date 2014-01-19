«المالكي»: بعض الدول العربية «الشيطانية» تدعم الإرهاب في العراق

قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الأحد، إن «هناك دولًا عربية شيطانية خائنة تدعم الإرهاب في بلاده»، محذرًا من «وصول الشر إليها كما وصل لغيرها في السابق».

وأضاف «المالكي» أن «المنطقة فيها إرهاب، والعراق هو الهدف لبعض الدول التي تدعم الإرهاب وتدعم الشر، لكن هذا الشر بدأ يتسع وسيصل إلى نفس هذه الدول، كما وصل إلى غيرها في السابق دون تسمية لتلك الدول».

وأكد «المالكي» أن «العالم اتحد معنا في موقف قل نظيره في مواجهة الإرهاب، حيث وقف مجلس الأمن والاتحاد الأوربي والدول العربية أغلبها إلا بعض الدول الشيطانية الخائنة».

وذكر «المالكي» أن «الإرهاب يكاد يتسع أكثر إذا لم يتحد العالم، لمواجهة هذا الشر»، مشيرًا إلى أن «الانطلاقة التي وحدت العالم في مواجهة الإرهاب بدأت من العراق، ونحن نفتخر بذلك».

وتقوم القوات العراقية بدعم من عشائر الأنبار بشن عملية واسعة لطرد مسلحين من تنظيم «داعش»، من مناطق لجأوا اليها في مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار.