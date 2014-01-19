«نتنياهو» ينتقد إلغاء اليونسكو معرضًا عن تاريخ إسرائيل

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إلغاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، «اليونسكو» معرضًا مثيرًا للجدل عن تاريخ إسرائيل.

كانت اليونسكو أعلنت، الجمعة، عن تأجيل افتتاح معرض حول روابط اليهود بالأراضي المقدسة في فلسطين، بعد احتجاج الدول العربية، بدعوى أن هذا المعرض يمكن أن يؤثر سلبًا على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال «نتنياهو» إن ما حدث موقف «أحادي الجانب» من قبل المجتمع الدولي، وأضاف أن السلطة الفلسطينية هي من عرقلت إحراز تقدم في محادثات السلام، التي استؤنفت في يوليو الماضي.

وتم التحضير للمعرض على مدار عامين من قبل مركز فيزنتال ومنظمة «اليونسكو»، تحت عنوان «الشعب، الكتاب، الأرض، 3500 عام من الروابط بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل»، وكان من المفترض أن يتم افتتاحه، الثلاثاء.