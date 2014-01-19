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تحويل فريق عمل "صباح الرياضة" للتحقيق بسبب "دستور الراقصات"

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تحويل فريق عمل "صباح الرياضة" للتحقيق بسبب "دستور الراقصات" تحويل فريق عمل "صباح الرياضة" للتحقيق بسبب "دستور الراقصات"

كتب : انتصار حسني الأحد 19-01-2014 14:55

قال أحمد شكرى، رئيس قناة "نايل سبورت" إنه قام بتحويل كل فريق عمل برنامج "صباح الرياضة" الذي قدم حلقة يوم الخميس الماضي إلى التحقيق بسبب عرضهم عددا من الفيديوهات من على موقع "اليوتيوب" تمثل فرحة المصريين بالاستفتاء على الدستور الجديد، وقد جاء من ضمن الفيديوهات المعروضة أطلقته جماعة "الإخوان" بعنوان "دستور الراقصات"، وهو يسخر من السيدات والآنسات اللائي قمن بالرقص أمام لجان الاستفتاء بعد الخروج من اللجنة.

وأضاف "شكري" فى تصريح خاص لـ"الوطن": "وقد اتضح أن فريق عمل البرنامج، من معدين ومخرجين، قاموا بعرض الفيديوهات دون مراجعتها، وقد كتبت مذكرة تفصيلية عن الواقعة ورفعتها إلى عبد الفتاح سالم رئيس قطاع "المتخصصة" وتضمنت المذكرة نسخة من تقرير المتابعة التليفزيونية عن الحلقة.

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