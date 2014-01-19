مذيعة "رابعة" تحصل على إجازة لمدة عام من "راديو مصر" للمرة الثانية

كتب : انتصار حسني منذ 1 دقيقة

للمرة الثانية فى أقل من عام، تقدمت الإذاعية أمانى كمال المذيعة بـ"راديو مصر" بطلب للحصول على إجازة دون مرتب، وذلك بعد أن رفض ماهر عبد العزيز، رئيس الإذاعة، وصفاء حجازى، رئيسة قطاع الأخبار، السماح لها بالعودة لتقديم برامج الهواء على الإذاعة، بسبب ولائها لجماعة "الإخوان" وهجومها على الجيش والشرطة المصرية أثناء وجودها فى اعتصام رابعة العدوية، وترويجها بأن ما حدث فى 30 يونيو ليس ثورة بل انقلابا عسكريا.

ويذكر أن "أمانى" سبق وأن حصلت على إجازة لمدة عام بعد ثورة 30 يونيو، ولكنها عادت وقطعت الإجازة بعد الثورة بأربعة شهور، وطلبت أن تعود لتقديم برامج الهواء فى الإذاعة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض