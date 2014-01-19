لاتسيو بعشرة لاعبين يفوز على أودينيزي في الوقت القاتل

(إفي) - قلب لاتسيو تأخره إلى فوز في الوقت القاتل على مضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين في اطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

تقدم أنتونيو دي ناتالي لأصحاب الأرض من ركلة جزاء بعد مرور ثماني دقائق فقط من عمر اللقاء، قبل أن يدرك انتونيو كاندريفا هدف التعادل للاتسيو من ركلة جزاء في الدقيقة 63، بعد تسع دقائق من طرد زميله أونازي أوجينيي لحصوله على بطاقتين صفراوين.

ووضع إيمانويل أجيمانج بادو أودينيزي مجددا في الصدارة في الدقيقة68، الا أن زميله اندريا لازاري أهدى لاتسيو التعادل عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة82.

وفي الوقت القاتل، تمكن اندرسون هيرنانيز من تسجيل هدف الفوز للاتسيو في الدقيقة 90، ليرتفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، ويتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 20 نقطة في المركز الـ15