كافاني على رادار مانشستر يونايتد تحسبا لرحيل روني

(إفي) - كشفت تقارير اخبارية اليوم الأحد أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يتابع الأوروجواياني إديسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي تحسبا لرحيل النجم الإنجليزي واين روني.

وأشارت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية إلى أن النادي الإنجليزي يتخوف من اقدام روني على الرحيل عن صفوفه بعد مونديال البرازيل، الذي ينطلق في يونيو المقبل.

وأوضح المصدر أن عقد روني (28 عاما) ينتهي في يونيو من العام المقبل، مؤكدا أنه سينتظر ليرى سير الموسم الحالي قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.

وأكدت الصحيفة أن النادي الإنجليزي يرى في كافاني، الذي انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان قادما من نابولي الإيطالي مقابل 53 مليون جنيه استرليني البديل المناسب لروني.

وأضاف المصدر أن اللاعب الأوروجوائي (26 عاما) شعر باحباط من مستوى الدوري الفرنسي، مشيرا إلى أن الأجواء ستكون مهيأة لضمه حال رحيل روني.

وقالت الصحيفة إن كافاني قد يكلف خزائن "المان يونايتد" 55 مليون جنيه إسترليني.

وخاض كافاني، وفقا للمصدر 26 مباراة مع باريس سان جيرمان، سجل فيها 18 هدفا، مقابل 104 أهداف سجلها مع نابولي في 138 لقاء.