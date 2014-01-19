"الإماراتية" تتفق مع أسطورة الكرة " بيليه " ليكون سفيرا عالميا لها

اتفقت شركة طيران الإمارات مع أسطورة كرة القدم العالمى " بيليه " ليكون سفيرا عالميا لها خاصة فى الفعاليات التى ترعاها الشركة ضمن شراكتها للاتحاد الدولى لكرة القدم ــ فيفا ــ وفعاليات بطولة العالم التى تبدأ بالبرازيل .

جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته شركة طيران الإمارات اليوم الأحد لمحررى الطيران وجاء فى البيان : يتزامن إختيار" بيليه" للإنضمام إلى السفراء العالميين للشركة مع إقتراب موعد إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم المرتقبة، التى تستضيفها البرازيل الصيف المقبل، حيث سيشارك هذا النجم الأسطورى فى الحملة العالمية لطيران الإمارات الرامية إلى تسليط الضوء على دورها فى تحقيق التواصل بين الشعوب والدول وإلتزامها بدعم الرياضة والرياضيين فى مختلف أنحاء العالم، فضلا عن دورها كناقلة دولية ترسخ معايير متميزة جديدة فى الخدمة .

وقال البيان : بموجب الإتفاقية، سيعمل الجانبان معاً لإطلاق عدد من المبادرات خلال الأشهر القليلة المقبلة وهذه هى المرة الثانية التى تعمل فيها طيران الإمارات مع "سفير عالمي" لدعم حملتها الخاصة بكأس العالم، حيث كان" فرانز بيكنباور" أول سفير عالمى للناقلة خلال كأس العالم 2006 التى أقيمت فى ألمانيا حيث تتيح الشراكة مع رموز رياضية عالمية شهيرة مثل" بيليه" لطيران الإمارات إلقاء المزيد من الضوء على دور الرياضة الكبير فى إلهام وتوحيد البشر والأفكار عبر العالم .

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