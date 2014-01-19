"عمومية المركزى للمحاسبات" تنجح فى اختيار مجلس إدارة جديد للنادى

قال ياسر حبيب، المتحدث الإعلامى باسم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن انتخابات نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، شهدت إقبالا غير متوقع من الأعضاء على انتخابات مجلس إدارة النادى، بلغت نسبتها أكثر من 60% من أعضاء نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، وجاءوا من كافة محافظات الجمهورية، على خلاف المتوقع من إدارة النادى، مما كان لها عظيم الأثر فى انتخاب مجلس إدارة جديد سبق كثير منهم أن ساهموا فى نهضة الجهاز ورفعته ورعاية شئون الأعضاء والدفع بوجوه جديدة نرى فيها الكفاءة، وتميز مجلس الإدارة الجديد بوجود كافة الفئات العمرية ومقاعد للشباب والمرأة اتساقاً مع تلك المرحلة وتوجه الدولة فى تمثيل الشباب والمرأة، وتم انتخاب 11 عضوا من بين 26 مرشحاً.

وأضاف "حبيب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اجتماع الجمعية العمومية ناقش ما يحاك بالجهاز المركزى للمحاسبات من هجوم من الداخل والخارج، وما يتعرض له من هجمة شرسة تنال من مصداقية الجهاز وأعضائه فى الأوساط الداخلية والخارجية، وكلفت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد بضرورة اتخاذ ما يلزم للرد على هذه الهجمة بالطرق المشروعة.

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