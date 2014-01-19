مكياج عيونك على طريقة الملكة رانيا

تعتمد الملكة رانيا في إطلالاتها على المكياج الخفيف ذي الألوان الباستيلية المشرقة، التي تعكس نشاطها وحيوية إطلالاتها التي لطالما اعتدناها.

أما عن مكياجها الدخاني فهو ليس تقليدياً على الإطلاق، إنما هو مكياج يعتمد ألوان الظلال الترابية، وألوان الشفاه النيود اللامعة لإطلالة خالية من الروتين ومليئة بالجاذبية.

وللحصول على مكياج العيون الدخاني للملكة رانيا، اتبعي التالي:

1. تجهيز العين

جهزي منطقة أسفل عينيك بواسطة كريم العيون والكونسيلر، ثم ابدئي بنثر كمية من البودرة الشفافة بعد وضع الكونسيلر لحماية وجهك من بقايا ظلال العيون التي قد تسقط أثناء تطبيق المكياج الدخاني.

2. التطبيق

• ضعي طبقة من الظلال البني فوق جفنك العلوي، بحيث يغطي الظلال منطقة الجفن العلوي تماماً.

• أضيفي طبقة ثانية من اللون البني أو الترابي الفاتح عند بداية الجفن، مع القليل من اللون الذهبي الفاتح عند مدمع العين.

3. المزج

قومي بمزج ظلال العيون باستخدام إصبعك الصغير، ابتداء من طرف العين وحتى مدمع العين؛ وعند الانتهاء قومي بمسح البودرة الشفافة التي سبق أن وضعتها تحت العين.

4. اللمسات الأخيرة

لإكمال إطلالة العيون الدخانية ضعي طبقة من الماسكرا على رموشك. وإذا كنت تستعدين للذهاب إلى حفلة أو سهرة خاصّة، قومي بتركيب الرموش الاصطناعية، ثم قومي بوضع طبقتين من الماسكرا البنية اللون عليها، ولا تنسي القليل من الكحل والأي لاينر السائل باللون البني الترابي.

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