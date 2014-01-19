أفضل 3 عناصر لأقنعة البشرة

هناك العديد من الأقنعة الطبيعية الخاصة بالبشرة؛ منها ما يختص بنوعية البشرة، كالبشرة الدهنية والجافة والمختلطة، ومنها ما يختص بمشاكل البشرة، كالحبوب والتجاعيد والنمش والبقع، ومنها ما يختص بوظيفة القناع، كالترطيب أو التغذية أو التطهير أو التقشير.

ومع تعدد وتنوع هذه الأقنعة التي تصل إلى 400 قناع وأكثر، قد تتساءل كل فتاة: "ما هي أفضل هذه الأقنعة؟".

وليجيبك "سيِّدتي نت" عن هذا التساؤل، فإنه يقدم لك أفضل 3 عناصر طبيعية تزيد من تأثير قناع البشرة وفاعليته، ليسهل عليك اختيار القناع الجيد من بين عشرات الأقنعة الأخرى:

1. البقدونس

يعتبر البقدونس من المكونات النادرة في أقنعة البشرة، ولكنه ذو تأثير كبير في ما يتعلق بالتخلص من حب الشباب، كما يتميز بقدرة رائعة على تخليص مسام البشرة من الدهون والأتربة المترسبة فيها.

ولاستخدام البقدونس في أبسط قناع له، قومي بغليه لمدة ربع ساعة، ثم استخدمي المنقوع بواسطة قطنة مبللة به على بشرتك مع الضغط الخفيف على البشرة، من أجل إزالة الترسبات وتطهير حبوب الشباب، إن وجدت.

2. الزبادي

يدخل الزبادي في معظم أقنعة البشرة التي تهتم بالترطيب والتغذية. ولكن ليس هذا فحسب، فالزبادي يعتبر من المنظفات الجيدة للبشرة.

استخدمي أياً من الأقنعة التي تحتوي على الزبادي؛ وكلّ ما عليك فعله هو دهن وجهك بالزبادي لمدة ثلث ساعة للحصول على جميع هذه الفوائد بأبسط طريقة.

3. قشر البرتقال

يتميز قشر البرتقال بأنه مفيد لعلاج الحبوب وبقع البشرة، كما أنه ملائم لجميع أنواع البشرة، وللاستفادة من قشر البرتقال في أبسط قناع، قومي بطحن قشر البرتقال مع بعض الماء، وضعيه على بشرتك، كما يمكنك مزج عصير برتقالة مع ملعقة من عسل النحل بعد أن يسخن على النار، ثم افردي المزيج على بشرة نظيفة.

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