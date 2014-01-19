أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بشركة الزيوت شرق الإسكندرية

Google+ Print
قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بشركة الزيوت شرق الإسكندرية قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بشركة الزيوت شرق الإسكندرية

كتب : أحمد ماجد منذ 53 دقيقة

نشب حريق محدود داخل مقر شركة الزيوت، الكائنة بشارع شجرة الدر بمنطقة محرم بك شرق الإسكندرية، اليوم، نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع أي إصابات.

كان اللواء أمين عزالدين مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا يفيد بنشوب حريق محدود داخل مقر شركة الزيوت بمنطقة محرم بط، وانتقل ضباط القسم، وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد الحريق والسيطرة عليه داخل مقر الشركة ولم يمتد إلى الخارج، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي. ولم يسفر عن وقوع أي إصابات للعمال بالشركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط

الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب

الشيخ خالد الجندى: إذا كثر الخبث فى المجتمع حق علينا العذاب