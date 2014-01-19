قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بشركة الزيوت شرق الإسكندرية

كتب : أحمد ماجد منذ 53 دقيقة

نشب حريق محدود داخل مقر شركة الزيوت، الكائنة بشارع شجرة الدر بمنطقة محرم بك شرق الإسكندرية، اليوم، نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع أي إصابات.

كان اللواء أمين عزالدين مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغًا يفيد بنشوب حريق محدود داخل مقر شركة الزيوت بمنطقة محرم بط، وانتقل ضباط القسم، وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد الحريق والسيطرة عليه داخل مقر الشركة ولم يمتد إلى الخارج، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي. ولم يسفر عن وقوع أي إصابات للعمال بالشركة.