محافظ الجيزة: الوحدة المحلية بالعياط أو أطفيح ستحصل على نفس مميزات وحدات الدقي والمهندسين

تخصيص إدارات بالأحياء والمدن لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للدستور

كتب : محمد الأبنودي منذ 51 دقيقة

قال الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه سيتم المساواة بين مستويات التنمية وكفاءة الخدمات في كل الوحدات المحلية على مستوى المناطق التابعة للمحافظة، فعلى سبيل المثال ستحصل الوحدة المحلية في العياط أو كرداسة أو أطفيح على الاهتمام والدعم المالي الذي تحصل عليه وحدات الدقي، العجوزة، والمهندسين.

وأضاف عبد الرحمن، خلال اجتماعه بقيادات المحافظة بمقر الديوان العام للبدء في تفعيل الدستور الجديد في الإدارة المحلية، أنه "سيعقد على مدار الأيام القليلة المقبلة عدة اجتماعات مع ممثلين من قادة الرأي العام بالمحافظة لتكوين كوادر من الشباب والمرأة تكون نواة للمجالس المحلية بالمحافظة وفقا للنسب التي حددها الدستور والتي تشمل تخصيص 25% للشباب ومثلها للمرأة".

ومن جهة أخرى، لفت المحافظ إلى أنه "سيتم وفقا للدستور تخصيص إدارات بالأحياء والمدن التابعة للمحافظة لخدمة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أن المحافظة ملتزمة بإعطاء هؤلاء المواطنين حقوقهم التي كفلها لهم الدستور الجديد، فكل الخطط والبرامج التي تتبناها وتنفذها المحافظة ستراعي هذه الفئة لاسيما في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة والتوظيف والطرق والكباري والخدمات كافة".

وأوضح عبد الرحمن أنه سيعقد خلال أيام اجتماعا بالقيادات التنفيذية للمحافظة يتم خلاله استعراض قاعدة البيانات المتاحة والخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مع إلزام مسؤولي الإدارات التي سيتم إنشاؤها خصيصا لهم بتحديث هذه البيانات أولا بأول.

واعتبر المحافظ أن "إقرار الدستور الجديدة واكتساح (نعم)، يعني تحديد الحقوق والواجبات وتوسيع دائرة الحريات وتحديد الصلاحيات الكاملة للمؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية وصلاحيات كل مؤسسات الدولة لتنطلق مصر من أجل استكمال خارطة الطريق التي رسمتها ثورة 30 يونيو".