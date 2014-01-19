رئيس مركز الفتح بأسيوط: تم تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بتكلفة 3.5 مليون جنيه

كتب : سعاد أحمدومحمود مالك منذ 46 دقيقة

أكد بدري محمد بدري رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية التي تخدم المواطنين بتكلفة تصل إلى 3.5 مليون جنيه، وتشمل الكهرباء وقطاع تحسين البيئة ومياه الشرب والصرف الصحي والرصف والتموين والتعليم والنظافة والإسكان للأسر الأولي بالرعاية.

وقال بدري، إن 80% من الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الخدمية تم تنفيذها في إطار توجيهات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، ودعمه لهذه المشروعات التنموية بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تساهم بشكل فعال في تقديم أفضل خدمة لأبناء المحافظة.

وأوضح رئيس مركز الفتح، أنه في قطاع الصرف الصحي تم الانتهاء من شبكة انحدار بني مر بنسبة 96%، وتنفيذ خط طرد "بني مر ـ الفتح" بطول 13 كم، كما أنه جاري الانتهاء من أعمال شبكة الانحدار في الجزء المار من قوات الشرطة حتى مركز الفتح، وتم إخطار الجهاز التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بتنفيذ المشروع وتنفيذ خطوط طرد بني مر والفتح.

وأشار إلى توفير 364 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بإجمالي 16 عمارة، فضلًا عن استكمال المخططات التفصيلية لأربعة قري بالمركز مضيفًا أنه تم الانتهاء من تطوير ميدان الفتح وتزويده بالإشارات الضوئية وترميم ودهان المدخل الشمالي والجنوبي لقريتي بصرة والنوايله، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع حديقة عامة بتكلفة 100 ألف جنيه بمنطقة الصينية بالمركز، وإمداد الحديقة بالأشجار والمزروعات المختلفة، وتم دق بئر ارتوازي لتوصيل المياه للاستزراع.

وأضاف رئيس المركز أنه تم مناقشة مشكلة النظافة والعمل على حلها والسعي في التقليل منها حيث تم رفع 250 طن مخلفات صلبة ونقلها إلى المقلب المخصص لها بالجبل الشرقي، وسيتم مضاعفة العمل بعد توفير المعدات الثقيلة بدائرة المركز، لافتًا إلى الاهتمام المقدم من الجهات التنفيذية بالمحافظة من أجل تطوير منظومة الخبز بمركز الفتح، حيث يبلغ إجمالي المخابز بقرى المركز 55 مخبز وبها 165عامل، ويبلغ عدد المشتركين 32 ألف 141 مشترك.