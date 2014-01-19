وزير الزراعة: وضعنا استراتيجية للتنمية المستدامة لتقليص الفجوة الغذائية

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن العالم يعيش فى مجتمع متقلب بتأثير التغيرات المناخية، وزيادة عدد السكان، والتغيرات السياسية والاقتصادية التى تمر بمختلف دول العالم، مشيراً إلى أنه تم تأسيس مركز معلومات للتغيرات المناخية ووضع خطة طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل للتعامل مع هذه التغيرات.

وقال أبو حديد، خلال كلمته التى ألقاها فى المنتدى العالمى، للأغذية والزراعة حول تمكين الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى العالمى، والذى عقد بالعاصمة الألمانية برلين، والذى ضم 68 وزير زراعة من مختلف دول العالم، لمناقشة مشكلات قطاع الزراعة فى العالم، وتحقيق الأمن الغذائى العالمى، إنه تم عمل برنامج قومى لتطوير الرى الحقلى فى مصر، وخاصة أنها تواجه عدداً من التحديات، وخاصة أنها تعتبر من الدول الأشد فقراً للمياه، حيث يتم عن طريق البرنامج توفير 3% منها.

وأكد وزير الزراعة، على سعى الوزارة للاهتمام بالموارد البشرية عن طريق التدريب المستمر لكافة قطاعات الزراعة وتطوير القدرات المؤسسية، مضيفاً " أن صناعة التنمية البشرية جزء أصيل الآن لا يتجزأ عن الصناعة الزراعية، ويتأتى ذلك من خلال عقد دورات تدريبية منتظمة مع الدول المتقدمة بدأنا بالفعل فى وضع الخطط الخاصة بها وسنسعى إلى ترسيخها فى بلدنا".

وأكد الوزير، أهمية التعاون الإقليمى والدولى لإحداث التنمية الزراعية المستدامة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التكثيف الزراعى والتشجيع على إقامة المجمعات الزراعية الصناعية، لزيادة العائد الزراعى واستحداث فرص عمل جديدة.

وأضاف أبو حديد، أن مصر وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لسنة ٢٠٣٠، وذلك لتقليص الفجوة الغذائية، وتحسين المعيشة للفلاحين، خاصة البسطاء مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، مشيراً إلى أن الدولة تولى التنمية الريفية أهمية خاصة، بعد إعطاء الدستور دعمه للفلاحين وحرصه على تحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح الوزير، أن فى مواد الدستور تضمن التأمين الصحى على الفلاحين، الضمان الاجتماعى، الزراعة التعاقدية والتى تتضمن إعلان سعر المحصول قبل الزراعة، وتوفير مستلزمات الزراعة والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل بالبناء عليها سواء التى تقع فى الأراضى الزراعية القديمة أو الأراضى الصحراوية التى تقع على السواحل المصرية للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وفى نهاية كلمته، هنأ أبو حديد وزير الزراعة الألمانى، ووزارة الزراعة والغذاء الألمانية والقائمين على تنظيم المنتدى لخروجه بصورة ناجحة، متمنياً أن يؤتى ذلك المنتدى ثماره والخروج بتوصيات من شأنها تحقيق الأمن الغذائى العالمى.

من جانبه، قال ووزير الزراعة الألمانى هانز، إنه كان هناك إقبال شعبى على الاستفتاء على الدستور ونظن أن مصر بدأت تخطو على الطريق الصحيح.

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