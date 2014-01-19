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وزير التجارة يكرم 4 شركات مصرية لجودة منتجاتها

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وزير التجارة يكرم 4 شركات مصرية لجودة منتجاتها وزير التجارة يكرم 4 شركات مصرية لجودة منتجاتها

سلم منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، اليوم، جوائز الدورة الخامسة للجوائز القومية للتميز، والتى فازت بها 4 شركات مصرية فى قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات، وهى شركات سيدى كرير للصناعات الكيماوية (سيدبك) بالمركز الأول على قطاع البتروكيماويات، بينما فازت شركة النساجون الشرقيون الدولية (owi) بالمركز الأول على قطاع الصناعات النسيجية.

وفازت الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة (جهينة) بالمركز الأول على قطاع الصناعات الغذائية، بينما فازت الشركة المصرية البريطانية للصناعات الغذائية (جالينا) بالمركز الثانى على نفس القطاع، وقد شارك فى الاحتفال المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمود الشربينى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، بالإضافة إلى عدد كبير من المنتجين والخبراء والمتخصصين فى مجالات الجودة.

وقال عبد النور، إن جوائز التميز التى تم منحها اليوم تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية داخلياً وخارجياً والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وتطويرها، ونشر مفاهيم الجودة الشاملة والأداء المتميز والتجارب الناجحة للمنشآت المصرية المتميزة، لتكون حافزاً لمختلف الشركات لتطبيق أفضل النظم وأساليب الجودة، بما ينعكس إيجابياً على جودة الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن إعادة طرح الجوائز القومية للتميز يأتى فى إطار الاهتمام بمنظومة الجودة وتطويرها، وتشجيع التميز والابتكار لدى المنشآت الصناعية وزيادة المنافسة وخلق كوادر فى مجال نظم الجودة وسهولة التواصل والمشاركة مع أفضل الشركات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على تحسين أساليب أدائها وقدرتها على تحقيق أهدافها ومساعدتها فى رفع جودة منتجاتها.

وأوضح الوزير أن الشركات المشتركة فى فاعليات هذه الدورة لديها الفرصة للحصول على تقارير مفصلة لنقاط القوة والضعف وأساليب التطوير اللازمة لتحسين الأداء والارتقاء بقدرتها، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والربحية لتلك الشركات، مشيراً إلى أن قضايا الجودة لم تعد مسئولية الدولة فقط لأن الجودة لم تعد تشريعات ولوائح، ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى من ثقافة للجودة ومشاركة مجتمعية وممارسات أخلاقية، ومستهلك لا يقبل إلا بالجيد، ومنتج لا يقدم إلا الأجود، حتى تتحقق أهدافها تصديراً ورواجاً واستثماراً فجميعها حزمة واحدة لا تتحقق إلا مجتمعه.

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