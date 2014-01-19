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جوارديولا يفسر الخسارة بـ3 أهداف

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جوارديولا يفسر الخسارة بـ3 أهداف جوارديولا يفسر الخسارة بـ3 أهداف

فسر جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ الخسارة بثلاثة أهداف دون رد أمام ريد بول ساليزبورج وديا مساء يوم السبت.

وأهدر ريد بول سالزيبورج ركلة جزاء كادت ترفع النتيجة إلى 4-0 أمام بطل كأس العالم للأندية ومتصدر البوندزليجا والذي ينافس على الاحتفاظ بالثلاثية.

وأوضح بيب في تصريحات صحفية "الخسارة بثلاثية تعتبر خبرة جديدة بالنسبة للفريق".

وتابع المدرب الإسباني "اختبرنا أكثر من خطة خلال اللقاء، لعبنا بلاعب وسط إضافي و3 مدافعين فقط للاحتفاظ بالكرة أكثر في وسط الملعب".

وأضاف مدرب برشلونة الأسبق "من المهم استغلال مباريات بايرن الودية لتعلم وتجربة أفكار جديدةة.. هذه هي أهمية الوديات".

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