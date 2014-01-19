أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ألونسو ومودريتش يمنحان أنشيلوتي الخلطة السحرية لحماية ريال مدريد

Google+ Print
ألونسو ومودريتش يمنحان أنشيلوتي الخلطة السحرية لحماية ريال مدريد ألونسو ومودريتش يمنحان أنشيلوتي الخلطة السحرية لحماية ريال مدريد

للمباراة الخامسة على التوالي يخرج ريال مدريد بشباك نظيفة، وربما يعود جزء كبير من الفضل للثنائي شابي ألونسو ولوكا مودريتش.

النجم الإسباني المخضرم الذي ربطه ريال مدريد لعامين مقبلين يقدم عروضا مبهرة على مستوى استعادة الكرات من الخصوم.

أما مودريتش فقد أصبح العقل المفكر لريال مدريد في وسط الملعب، لاعب بقدرات هجومية يزيد بشكل مميز ويقرأ تحركات الخصم بامتياز.

هناك سبيلان لاسترجاع الكرة من الخصم.. الالتحام البدني، وهو ما يفعله ألونسو وقراءة اللعب وقطع التمريرة في المنتصف وهو ما يقدمه لوكا.

الثنائي معا منح ريال مدريد خمس مباريات متتالية بلا هدف في شباك دييجو لوبيز، أو إيكير كاسياس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع