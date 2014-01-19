ألونسو ومودريتش يمنحان أنشيلوتي الخلطة السحرية لحماية ريال مدريد

للمباراة الخامسة على التوالي يخرج ريال مدريد بشباك نظيفة، وربما يعود جزء كبير من الفضل للثنائي شابي ألونسو ولوكا مودريتش.

النجم الإسباني المخضرم الذي ربطه ريال مدريد لعامين مقبلين يقدم عروضا مبهرة على مستوى استعادة الكرات من الخصوم.

أما مودريتش فقد أصبح العقل المفكر لريال مدريد في وسط الملعب، لاعب بقدرات هجومية يزيد بشكل مميز ويقرأ تحركات الخصم بامتياز.

هناك سبيلان لاسترجاع الكرة من الخصم.. الالتحام البدني، وهو ما يفعله ألونسو وقراءة اللعب وقطع التمريرة في المنتصف وهو ما يقدمه لوكا.

الثنائي معا منح ريال مدريد خمس مباريات متتالية بلا هدف في شباك دييجو لوبيز، أو إيكير كاسياس.