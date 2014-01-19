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رونالدو لا يغب عن التهديف في الليجا لأكثر من مباراتين

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رونالدو لا يغب عن التهديف في الليجا لأكثر من مباراتين رونالدو لا يغب عن التهديف في الليجا لأكثر من مباراتين

(إفي) - بعد مرور 20 جولة من عمر الدوري الإسباني، لم يغب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني عن التهديف في الليجا لأكثر من مباراتين.

وسجل كريستيانو خلال الجولات الـ19 التي شارك فيها، من أصل 20 مباراة في الليجا بعد غيابه عن مباراة بلد الوليد، 21 هدفا، كان آخرها القذيفة التي أطلقها في مرمى ريال بيتيس أمس السبت بسرعة تجاوزت 100 كلم/س في المباراة التي انتهت لصالح الميرينجي بخماسية نظيفة.

وسجل كريستيانو، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2013 "هاتريك" في مناسبتين، في مرمى اشبيلية وريال سوسييداد، وهدفين في مرمى خيتافي وإلتشي ورايو فايكانو وسلتا فيجو.

ولكن أرقام كريستيانو أكبر في دوري الأبطال، حيث شارك في خمس مباريات سجل فيها تسعة أهداف.

ومنذ بداية الموسم، أحرز كريستيانو 31 هدفا، بما فيها ذلك الذي سجله في مرمى بيتيس مساء السبت.

وحال استمراره على هذا المنوال، سيسجل كريستيانو بنهاية الليجا 42 هدفا، مقابل 46 أحرزها في موسم 2011-2012 الا أن لقب هداف ذلك الموسم كان من نصيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 50 هدفا، في رقم قياسي جديد بالليجا.

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