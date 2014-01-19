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محافظ القاهرة: افتتاح حديقة الفردوس بصلاح سالم أول فبراير

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قام الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، بزيارة تفقدية مفاجئة صباح اليوم، لموقع حديقة الفردوس بصلاح سالم؛ لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال التطوير ورفع كفاءة الحديقة، وأعطى المحافظ جميع الأطراف المسئولة عن التنفيذ مهلة أسبوعين للانتهاء من باقى الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق (مياه ـ صرف صحى ـ كهرباء) بحيث تكون جاهزة للافتتاح مع أول فبراير القادم، وذلك بعد إنفاق أكثر من 30 مليون جنيه، توقفت الأعمال الإنشائية بحديقة الفردوس منذ ثلاث سنوات عقب يناير 2011.

وتقع حديقة الفردوس على مساحة تتجاوز الثلاثة أفدنة (14.600م2) على طريق صلاح سالم (كوبرى الفردوس)، وتضم مجموعة من المنشآت مثل المطاعم وملاعب الأطفال وألعابا ترفيهية، وشلالات مائية، ونخيل ملوكى ومبنى إدارى وقاعة مؤتمرات، بالإضافة إلى المساحات الخضراء المزود بها برجولات خشبية ومقاعد رخامية لزوار الحديقة، ومن المقرر أن تنتهى خلال هذه المهلة المحددة أعمال توصيل المياه والصرف الصحى والكهرباء، وتجهيزات لعب الأطفال وأعمال الإضاءة المتبقية.

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