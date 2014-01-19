رئيس هيئة المعارض: ندرس إنشاء معرض دائم للمنتجات المصرية فى بغداد

أعلن أحمد الديب، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات عن دراسة إقامة معرض مصرى دائم بمدينة بغداد للمنتجات المصرية للترويج لها وزيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق العراقية، التى تكتسب أهمية متزايدة لنمو التجارة الدولية لمصر فى ظل ما يتوافر بها من فرص تجارية واستثمارية ضخمة.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة بجميع أجهزتها حريصة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والعراق والدول العربية بوجه عام، داعيا إلى إلغاء التأشيرات على دخول رجال الأعمال العرب لمصر من أجل دعم التجارة العربية البينية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه المجلس التصديرى لمواد البناء اليوم برئاسة د.وليد جمال الدين بمناسبة زيارة وفد من الشركات العراقية برئاسة عبد المحسن أبو زهرة، نائب رئيس غرفة تجارة بغداد، بمشاركة الوزير المفوض جلال الصاوى مدير إدارة المشرق العربى بجهاز التمثيل التجارى والوزير المفوض السعيد عنانى رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى ببغداد، وعلى عبد الزهره الملحق التجارى العراقى بمصر.

> وأضاف الديب، أن زيارة الوفد العراقى الذى يضم 18 شركة عراقية للقاهرة تعد أول زيارة لرجال أعمال عراقيين لمصر عقب ثورة 30 يونيو، وهى تؤكد مدى حرص الجانب العراقى على تعزيز علاقات التعاون مع مصر خاصة فى المجال التجارى.

> ومن جانبه كشف الوزير المفوض جلال الصاوى مدير إدارة الدول العربية بالتمثيل التجارى عن قرب افتتاح مكتب للتمثيل التجارى لمصر بمدينة البصرة، لتعزيز علاقات التعاون مع العراق، لافتا إلى أن أحد أسباب ارتفاع تكلفة النقل بين مصر والعراق هى عدم وجود خط منتظم لشحن البضائع بين البلدين وهو ما نأمل التغلب عليه فى الفترة المقبلة مع تعزيز علاقات التعاون والتبادل التجارى خاصة الصادرات المصرية للسوق العراقى الذى يتعطش بالفعل لاية منتجات مصرية.

> وفيما يتعلق بتعقد إجراءات الحصول على تأشيرات لزيارة مصر من قبل رجال الأعمال العراقيين أكد رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديرى لمواد البناء المهندس على عبد القادر أن أجهزة وزارة التجارة والصناعة تولى هذا الملف أهمية قصوى، واعدا بتقديم مذكرة لوزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور حول هذه القضية، والتى تسببت فى عدم تمكن 25 شركة عراقية من المشاركة فى زيارة القاهرة.

> وقال إن المجلس التصديرى حرص على دعوة الشركات العراقية لزيارة القاهرة، وذلك بالتعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات إيمانا بأهمية تعزيز علاقات التعاون العربى العربى، إلى جانب الأهمية الكبيرة التى يتمتع بها السوق العراقية نظرا لإمكانياته الاقتصادية المتعددة.

> وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق لا يرقى للإمكانات المتوافرة بالبلدين، رغم نمو أرقام التجارة، حيث بلغت الصادرات المصرية من يناير إلى نوفمبر من العام الماضى نحو 672 مليون دولار مقابل نحو 500 مليون دولار لعام 2012.

> وفى ذات السياق كشف الوزير المفوض التجارى السعيد عنانى مدير مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعراق عن وجود استثمارات مصرية بالعراق بنحو 500 مليون دولار تمثلها 10 شركات و تتركز فى قطاعى المقاولات ومواد البناء، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تنفذ عددا من المشروعات الضخمة فى قطاع البنية التحتية وإعادة الأعمار رصد لها مئات المليارات من الدولارات وهو ما يمثل فرصة كبيرة لقطاع مواد البناء بمصر للمشاركة فى تلك المشروعات سواء بالبناء أو توريد الخامات المطلوبة .

> وأشار إلى أن المكتب التجارى المصرى ببغداد يعد حاليا لزيارة لمسئولى هيئة الاستثمار بمصر لمحافظتى الديوانية وكربلاء العراقيتين لبحث فرص تنمية العلاقات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال المصرى.

> من جانبه أكد على عبد الزهرة الملحق التجارى العراقى بمصر عدم وجود أية مشكلات أو عوائق فى عمليات تحويل الأموال لخارج العراق، حيث يمتلك العراق جهازا مصرفيا قوى يقدم جميع الخدمات المصرفية لتمويل التجارة الدولية للعراق، والذى لديه احتياطى من العملات الصعبة يبلغ حجمه 90 مليار دولار بخلاف 24 طن ذهب، وهو ما يمكنه من الوفاء باية التزامات مالية او تجارية .

> وقال، إن السفارة العراقية بمصر تقدم كافة التسهيلات لمجتمع الأعمال المصرى لزيارة العراق والتعرف عن قرب على الفرص المتاحة بالسوق سواء التجارية أو الاستثمارية.

> وأشار الى أن السياسة التجارية للعراق تنحاز لحرية التبادل التجارى حيث يتميز السوق العراقية بدرجة عالية من الانفتاح على العالم الخارجى، ولا توجد أية قيود بخلاف اشتراط مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والتمتع بالجودة العالية.

> وأشاد رئيس الوفد العراقى من رجال الأعمال بدعوة المجلس التصديرى وهيئة المعارض للوفد لزيارة مصر، لافتا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مجتمع الأعمال بمصر والعراق لدفع جهود التنمية بالبلدين، مؤكدا أن ما يثار من مخاوف أمنية لزيارة العراق آمر غير صحيح، فكثير من مناطق العراق تشهد استقرارا وهدوءا وتحسننا فى الظروف الأمنية، ووجه الدعوة لمجتمع الأعمال المصرى لزيارة السوق العراقية واستعادة مستوى العلاقات التجارية المتميزة، والتى كانت ترقى لأكثر من 4 مليارات دولار سنويا خلال تسعينيات القرن الماضى.

> وكشفت حنان إسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى عن قرب زيارة بعثة من رجال الأعمال المصريين للعراق لمواصلة مشاوراتهم مع مجتمع الأعمال العراقى لعقد شراكات واتفاقيات تجارية، مشيرة إلى أن المجلس التصديرى نظم للوفد العراقى عددا من اللقاءات المباشرة من الشركات المصرية العاملة بقطاع مواد البناء والراغبة فى زيادة تعاملاتها مع السوق العراقية.

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