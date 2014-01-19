وفد من الكونجرس الأمريكى يلتقى أساقفة الكنيسة بالكاتدرائية بالعباسية

يعقد عدد من كبار أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، اجتماعا مع وفد من الكونجرس الأمريكى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال مصدر كنسى لـ"اليوم السابع"، إن البابا تواضروس لن يحضر اللقاء لتواجده الآن بالإسكندرية، وسوف يترأس الأنبا موسى أسقف الشباب وفد الأساقفة الذى سيلتقى أعضاء الكونجرس، مشيرا إلى أن اللقاء سوف يتطرق إلى الاستفتاء وموقف الأقباط منه، خاصة بعد أن دعا البابا تواضروس الثانى الجميع للتصويت بنعم، مؤكدا أن نعم للدستور تعطى نعما كثيرة وخيرات وبركات، كما يتطرق اللقاء لموقف الأقباط من الدستور المصرى ومطالبهم المقبلة.

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