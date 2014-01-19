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محافظ القاهرة: إطلاق اسمى محمد مبروك وأبو شقرة على المدارس

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محافظ القاهرة: إطلاق اسمى محمد مبروك وأبو شقرة على المدارس محافظ القاهرة: إطلاق اسمى محمد مبروك وأبو شقرة على المدارس

وافق الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الجيش والشرطة على بعض مدارس القاهرة تكريما لهم وتخليدا لذكراهم.

وقرر محافظ القاهرة إطلاق اسم الشهيد العقيد محمد مبروك على المدرسة الثانوية التجارية بحدائق القبة حسب رغبة أسرته واسم الرائد الشهيد أحمد حامد تعلب على المدرسة الفنية الفندقية بشرق مدينة نصر، واسم الرائد الشهيد محمد أبو شقرة على مجمع مدارس بحى المقطم، واسم الشهيد اللواء طيار أركان حرب خضر عبد الله سعد سعيد من أبطال حرب أكتوبر على مدرسة أرض المستقبل بالهضبة الوسطى بالمقطم، واسم الرقيب شهيد باسم محمود المجند بقوات حرس الحدود ومن شهداء رفح على مدرسة شبرا الحديثة الإعدادية بنات بروض الفرج واسم أمين شرطة الشهيد كامل محمد حسين الشقيفى على مدرسة كفر العلو الثانوية بنين بحى التبين.

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