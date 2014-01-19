ميناء دمياط يستقبل سفينتى حاويات و6 سفن بضائع

أعلنت حركة الملاحة البحرية لميناء دمياط، اليوم الأحد، أن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، وعدد سفن المخطاف الخارجى 5 سفن.

كما استقبل ميناء دمياط اليوم سفينتى حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغـادر الميناء 5 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، وأصبح رصيد الصومعة اليوم 87054 طنا.

لمزيد من أخبار المحافظات ..

الجبهة الشعبية بالإسماعيلية تدعو لتفويض "السيسى" رسمياً بالشهر العقارى

"الصعيد الثقافى":مهرجان السينما المصرية والأوروبية "دعم" تنشيط السياحة

"مواطنون ضد الغلاء" تقاضى محافظة أسيوط لتأجيرها المخابز الحكومية

اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية