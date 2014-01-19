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ميناء دمياط يستقبل سفينتى حاويات و6 سفن بضائع

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ميناء دمياط يستقبل سفينتى حاويات و6 سفن بضائع ميناء دمياط يستقبل سفينتى حاويات و6 سفن بضائع

أعلنت حركة الملاحة البحرية لميناء دمياط، اليوم الأحد، أن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، وعدد سفن المخطاف الخارجى 5 سفن.

كما استقبل ميناء دمياط اليوم سفينتى حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغـادر الميناء 5 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، وأصبح رصيد الصومعة اليوم 87054 طنا.

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