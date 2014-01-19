ميناء دمياط يستقبل سفينتى حاويات و6 سفن بضائع

أعلنت حركة الملاحة البحرية لميناء دمياط، اليوم الأحد، أن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، وعدد سفن المخطاف الخارجى 5 سفن.
كما استقبل ميناء دمياط اليوم سفينتى حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغـادر الميناء 5 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، وأصبح رصيد الصومعة اليوم 87054 طنا.
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