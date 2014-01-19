وقفة احتجاجية لعمال النظافة بالأقصر للمطالبة بالتثبيت ورفع رواتبهم

نظم العشرات من عمال النظافة وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مجلس مدينة أرمنت غرب الأقصر، للمطالبة بالتثبيت وتحسين أحوالهم المعيشية.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتعيينهم فى الحال ورفع رواتبهم المتدنية، وقال العمال المحتجون، إن العديد منهم يحمل عقودا مؤقتة منذ سنوات، مما يجعلهم عرضة للطرد والتشريد فى أى وقت، وعدم توافر ما يحمى حقوقهم فى العمل، وأضافوا أن رواتبهم متدنية عن باقى موظفى الدولة، بالمقارنة بارتفاع الأسعار.

من جانبه، عقد العميد على الجزار، رئيس مجلس مدينة أرمنت، اجتماعًا مع وفد من العمال، ووعدهم برفع مذكرة بمطالبهم إلى محافظ الأقصر.

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