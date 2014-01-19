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مسيرة لحزب النور بالمحمودية لشكر أهلها على المشاركة فى الاستفتاء

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مسيرة لحزب النور بالمحمودية لشكر أهلها على المشاركة فى الاستفتاء مسيرة لحزب النور بالمحمودية لشكر أهلها على المشاركة فى الاستفتاء

نظم حزب النور بالمحمودية صباح اليوم الأحد، مسيرة لتوجيه الشكر لأهالى المدينة على مشاركتهم الفاعلة فى الاستفتاء على الدستور.

وجابت المسيرة – بحسب بيان للحزب- عددا من شوارع المدينة الرئيسة مستخدمة سيارة تبث رسالة شكر وعرفان بمجهود أهالى المحمودية على خروجهم استجابة لنداء الحزب للتصويت بنعم للدستور.

بينما قام أعضاء الحزب المرافقون للمسيرة بمصافحة كل من يقابلهم من أهالى المدينة لشكره على نزوله للاستفتاء, وسط تفاعل وترحيب أهالى المحمودية بالمسيرة.

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