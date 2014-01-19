إزالة 16حالة تعدى على الرقعة الزراعية بقطور وكفر الزيات

شنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مسئولى الجهات الإدارية بمجلسى مدينتى قطور وكفر الزيات، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ونهر النيل، أسفرت الحملة عن إزالة 15حالة تعدى على الرقعة الزراعية بمركز قطور فى المحاضر رقم 234،255،303إدارى مركز قطور وإزالة حالة تعدى على الرقعة الزراعية بمركز كفر الزيات فى المحضر 664إدارى.

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