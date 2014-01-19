أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر يحلل شخصية المتحرشين بفتاة الشرقية -
متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين -
نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب -
السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر -
توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار -
فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة -
«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017 -
«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل -
فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة 16حالة تعدى على الرقعة الزراعية بقطور وكفر الزيات

Google+ Print
إزالة 16حالة تعدى على الرقعة الزراعية بقطور وكفر الزيات إزالة 16حالة تعدى على الرقعة الزراعية بقطور وكفر الزيات

شنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع مسئولى الجهات الإدارية بمجلسى مدينتى قطور وكفر الزيات، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ونهر النيل، أسفرت الحملة عن إزالة 15حالة تعدى على الرقعة الزراعية بمركز قطور فى المحاضر رقم 234،255،303إدارى مركز قطور وإزالة حالة تعدى على الرقعة الزراعية بمركز كفر الزيات فى المحضر 664إدارى.

لمزيد من أخبار المحافظات ..

الجبهة الشعبية بالإسماعيلية تدعو لتفويض "السيسى" رسمياً بالشهر العقارى

"الصعيد الثقافى":مهرجان السينما المصرية والأوروبية "دعم" تنشيط السياحة

"مواطنون ضد الغلاء" تقاضى محافظة أسيوط لتأجيرها المخابز الحكومية

اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365